«Трактор» пополнил свой состав нападающим «Ак Барса»

Нападающий казанского «Ак Барса» Антон Глинкин перешел в челябинский «Трактор». Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Соглашение с форвардом заключено на два сезона.

В минувшем сезоне 29-летний форвард провел 44 матча регулярного сезона, в которых забросил 9 шайб и сделал 9 результативных передач. В плей-офф он сыграл лишь 1 игру и сделал 1 голевую передачу.

Напомним, ранее стало известно, что казанский «Ак Барс» продлил контракт с Михаилом Глуховым.