Михаил Глухов остается в «Ак Барсе» еще на два года

Казанский «Ак Барс» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Михаилом Глуховым. Контракт с 30-летним форвардом рассчитан еще на 2 года.

В минувшем сезоне Михаил Глухов набрал 15 (4+11) очков в 48 матчах регулярного первенства КХЛ, а в 9 матчах Кубка Гагарина форвард заработал 2 (1+1) очка.

За казанский клуб Глухов выступает с сезона-2014/15. Напомним, что в прошедшем сезоне он вместе с казанской командой стал обладателем Кубка Гагарина. Ранее мы писали о необходимости продлить других лидеров чемпионского состава.