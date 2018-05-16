«Оренбург» может арендовать полузащитника «Ростова»

«Оренбург» может арендовать у «Ростова» полузащитника Александра Трошечкина. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

По информации источника, Трошечкин поедет на первый сбор с ростовчанами, однако существует вероятность, что его арендует клуб из Оренбурга.

22-летний игрок является лучшим игроком ФНЛ сезона 2016/17 годов. В нынешнем сезоне полузащитник стал обладателем Кубка России в составе «Тосно». Несмотря на эти успехи, Трошечкин не имеет больших перспектив в «Ростове».

Напомним, ранее «Оренбург» досрочно завоевал путевку в Премьер-лигу на следующий сезон.