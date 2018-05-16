Скончалась руководитель «Театра.doc» Елена Гремина

Скончалась руководитель и сооснователь Театра.doc Елена Гремина. Ей был 61 год.

«Сегодня утром в больнице умерла Лена Гремина. Гениальная, великая. Любимая. Это невозможно понять. И принять», — написала правозащитница Зоя Светова в Facebook.

Место и время прощания с режиссером пока неизвестны.

2 апреля умер художественный руководитель и основатель Театра.doc Михаил Угаров. Он являлся супругом Греминой.