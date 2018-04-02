Скончался художественный руководитель Театра.doc Михаил Угаров

Художественный руководитель и основатель Театра.doc Михаил Угаров скончался на 63-м году жизни. Об этом сказано на странице театра в Facebook.

«Умер наш художественный руководитель, основатель Театра.doc, режиссер и драматург Михаил Угаров», — говорится в сообщении.

Михаил Угаров окончил Литературный институт им. А.М. Горького (отделение драматургии). Был одним из создателей фестиваля «Новая пьеса» и фестиваля молодой драматургии «Любимовка».

Кроме того, драматург руководил Партнерской лабораторией драматургии и режиссуры в Ясной Поляне. Угаров — лауреат премий «Новое слово», СТД РФ «Гвоздь сезона», ТЭФИ и «Золотая маска».