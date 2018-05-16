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ЦБ: прибыль банков с начала года превысила 530 млрд рублей

11:46, 16.05.2018 1
ЦБ: прибыль банков с начала года превысила 530 млрд рублей
Фото: ru.wikipedia.org / NVO

Кредитные учреждения заработали суммарно 537 млрд рублей прибыли с января по апрель 2018 года. Об этом заявила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова

«Если мы с вами обратим внимание на показатели, то увидим, что и кредитование экономики в целом растет, и кредитование корпоративного сектора, и кредитование населения, растут вклады населения», — цитирует «Интерфакс» Полякову.

По ее словам, за прошедшие с начала года четыре месяца кредитование экономики выросло на 3,1%. Розничный кредитный портфель увеличился на 5,2%, корпоративный — на 2,3%. Вклады физических лиц выросли на 1,7%, а юридических — снизились на 1,2%.

В 2017 году прибыль российских банков за аналогичный период была выше и составляла 553 млрд рублей.

Ранее в Центробанке сообщили, что чистый отток капитала частного сектора из России в январе—апреле 2018 года составил $21 млрд.

ЭкономикаБанки
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:00
    Чем хуже дела в экономике, тем лучше живут банки, . Браво господа экономисты!
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