ЦБ: прибыль банков с начала года превысила 530 млрд рублей

Кредитные учреждения заработали суммарно 537 млрд рублей прибыли с января по апрель 2018 года. Об этом заявила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова



«Если мы с вами обратим внимание на показатели, то увидим, что и кредитование экономики в целом растет, и кредитование корпоративного сектора, и кредитование населения, растут вклады населения», — цитирует «Интерфакс» Полякову.

По ее словам, за прошедшие с начала года четыре месяца кредитование экономики выросло на 3,1%. Розничный кредитный портфель увеличился на 5,2%, корпоративный — на 2,3%. Вклады физических лиц выросли на 1,7%, а юридических — снизились на 1,2%.

В 2017 году прибыль российских банков за аналогичный период была выше и составляла 553 млрд рублей.



Ранее в Центробанке сообщили, что чистый отток капитала частного сектора из России в январе—апреле 2018 года составил $21 млрд.