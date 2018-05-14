Центробанк РФ: чистый отток капитала частного сектора из России в 2018 году составил $21 миллиард

Чистый отток капитала частного сектора из России в январе — апреле 2018 года, по предварительным данным, составил $21 млрд против $17,9 млрд за аналогичный период 2017 года. Об этом говорится в статистике Банка России.

В отличие от 2017 года чистое кредитование «осуществлялось преимущественно за счет увеличения зарубежных активов прочих секторов при незначительном влиянии операций банковского сектора». По данным Центробанка, международные резервы России в период с января по апрель увеличились на $21,8 млрд по сравнению с $14,9 млрд в январе — апреле 2017-го, передает Lenta.ru.

Ранее в ЦБ РФ заявили, что чистый вывоз капитала частным сектором из России в l квартале 2018 года сократился, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 18,3 процента, до $13,4 млрд.