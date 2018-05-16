США и Южная Корея продолжат военные учения несмотря на возможный срыв саммита с КНДР

Южная Корея и США продолжат совместные учения ВВС Max Thunder, несмотря на то, что власти КНДР в знак протеста против них отменили встречу на высоком уровне с Сеулом и пригрозили отменить саммит с Вашингтоном.



«Учения продолжатся согласно плану, и у Южной Кореи и США нет никаких разногласий по этому поводу», — передает Yonhap News со ссылкой на заявление Министерства национальной обороны Республики Корея.

В Минобороны Южной Кореи подчеркнули, что целью маневров является повышение квалификации пилотов, а не отработка задач по нападению.

Ранее сообщалось, что Северная Корея приступила к демонтажу сооружений на территории ядерного полигона Пхунгери на северо-востоке страны в преддверии его закрытия.