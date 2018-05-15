Эксперты из США сообщили о начале демонтажа ядерного полигона в КНДР

Северная Корея приступила к демонтажу сооружений на территории ядерного полигона Пхунгери на северо-востоке страны в преддверии его закрытия.



«Коммерческие спутниковые снимки от 7 мая показывают, что демонтаж испытательного полигона уже начался. В частности, было снесено несколько зданий оперативного обеспечения, расположенных недалеко от северного, западного и южного въездов», — передает ТАСС со ссылкой на группу американских исследователей.

По их данным, КНДР частично демонтировала рельсы для вагонеток, которые вели от туннелей в места, где сваливался грунт, другие более значимые сооружения вокруг объекта пока остаются нетронутыми, а «входы в туннели также остаются открытыми».

Отмечается, что это связано с предстоящими мероприятиями по публичному закрытию Пхунгери, намеченными на конец мая. Они в том числе будут включать в себя подрывные работы с целью ликвидации туннелей.

Напомним, 12 июня в рамках встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына стороны планируют подписать соглашение о денуклеаризации и официальном окончании войны между КНДР и Южной Кореей.