Турция отозвала послов из США и Израиля из-за событий в секторе Газа

Турция решила отозвать для консультации своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве в связи с действиями Израиля в секторе Газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



«Турция жестко отреагирует на это. Мы отозвали наших послов из Вашингтона и Тель-Авива для консультаций. Мы созываем чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества – надеюсь, в пятницу мы встретимся в Еникапы. Мы также предлагаем созвать экстренное заседание Совбеза ООН. Мы проведем переговоры со многими лидерами», — цитирует Эрдогана «РИА Новости».

Напомним, палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур в связи с гибелью десятков палестинцев и всеобщую забастовку по случаю семидесятой годовщины Накбы (национальной катастрофы).