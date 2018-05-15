Новости происшествий

02:30 МСК
Новости раздела
Происшествия

Турция отозвала послов из США и Израиля из-за событий в секторе Газа

01:54, 15.05.2018
Турция отозвала послов из США и Израиля из-за событий в секторе Газа
Фото: kremlin.ru

Турция решила отозвать для консультации своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве в связи с действиями Израиля в секторе Газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турция жестко отреагирует на это. Мы отозвали наших послов из Вашингтона и Тель-Авива для консультаций. Мы созываем чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества – надеюсь, в пятницу мы встретимся в Еникапы. Мы также предлагаем созвать экстренное заседание Совбеза ООН. Мы проведем переговоры со многими лидерами», — цитирует Эрдогана «РИА Новости».

Напомним, палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур в связи с гибелью десятков палестинцев и всеобщую забастовку по случаю семидесятой годовщины Накбы (национальной катастрофы).

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также