Алина Кабаева: «Только недавно узнала, что Загитову назвали в мою честь»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева рассказала о своем отношении к фигуристке Алине Загитовой и поддержке, которую она оказала юной спортсменке после чемпионата мира.

«Я только недавно узнала, что Загитову назвали в мою честь. Конечно, мне очень приятно. Когда она стала олимпийской чемпионкой, я смотрела и болела за нее, хотя еще не знала, что ее назвали в честь меня. После неудачного выступления Алины на чемпионате мира я созванивалась с ней и сказала: «Ни в коем случае не расслабляйся, не расстраивайся. Это твой такой путь и если сдашься, то будешь просто олимпийской чемпионкой, а так ты можешь стать личностью», — поделилась секретом Кабаева.

Напомним, ранее стало известно, что в фигурном катании могут ввести возрастные ограничения. Это напрямую коснется Алины Загитовой, которую могут перевести в юниорские соревнования. Новость подтвердила Ирина Роднина.