Ирина Роднина о возрастном ограничении в фигурном катании: «Это не против Загитовой. Сто процентов»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала возможное введение возрастного ценза в фигурном катании и его влияние на Алину Загитову.

«Этот вопрос давно висел в воздухе, еще со времен побед Тары Липински и Сары Хьюз. И где они сейчас? Мы Липински после успеха на Олимпийских играх ни разу не видели. Та же история повторилась с Хьюз и Липницкой. Поэтому есть определенные опасения, что мы загоняем молодых спортсменок.

Из-за нагрузок в юные годы, когда организм еще не окреп, спустя несколько лет мы теряем людей. Если даже у Плющенко и Ягудина были проблемы с этим, то что говорить о хрупких фигуристках? Да, нам радостно, когда они побеждают, но что потом? Вся страна будет рыдать «как же так?!», как это было в ситуации с Липницкой? Поэтому стопроцентно могу сказать, это делается не против Загитовой и России. Это делается в связи с усложнением фигурного катания, прыжков и других элементов. А для не проходящих по возрасту спортсменок есть специальные юниорские Олимпиады и чемпионаты мира», — передает слова Родниной корреспондент «Реального времени».

Напомним, в июне состоится собрание комиссии ISU по фигурному катанию, где могут ввести возрастные ограничения для фигуристок до 18 лет. Данное нововведение коснется Алины Загитовой, которой на данный момент 16.