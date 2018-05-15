Нижегородское «Торпедо» меняется с Москвой игроками

Хоккейный клуб «Торпедо» произвел обмен с московским ЦСКА, в результате которого нижегородскую команду пополнил защитник системы армейского клуба Егор Огиенко, сообщает пресс-служба «автозаводцев».

В обратном направлении проследовал форвард молодежной команды «Чайка» Сергей Жилов.

Егор Огиенко дебютировал в КХЛ в 2015 году, а в прошлом сезоне в составе «Красной Армии» стал обладателем Кубка Харламова (МХЛ). В течение последних трех сезонов 22-летний игрок обороны также выступал в ВХЛ за «Звезду» (65 матчей, 9 очков).

Напомним, недавно «Торпедо» возглавил Дэвид Немировски, а на днях состав нижегородцев пополнил нападающий Дмитрий Марковин из московского «Динамо».

