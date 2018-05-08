Дэвид Немировски назначен главным тренером нижегородского «Торпедо»

Дэвид Немировски назначен главным тренером нижегородского «Торпедо», сообщает пресс-служба «автозаводцев».



Назначение главного тренера прокомментировал и.о. председателя правления ХК «Торпедо» Дмитрий Сватковский:

— Мы рады, что смогли достигнуть договоренности с Дэвидом. Во-первых, это молодой и энергичный специалист, у которого есть большое желание работать и развиваться. Во-вторых, Дэвид имеет богатый опыт выступления за различные клубы, он прекрасно знает Континентальную хоккейную лигу. И в каждом клубе пользовался авторитетом и уважением коллег по команде, тренерского штаба. Не случайно Дэвид приходит в наш клуб не один, а со своим помощником, на которого мы также рассчитываем. В-третьих, самое главное, у нас общий взгляд на то, в какой хоккей должно играть «Торпедо». Дэвид — приверженец современного, атакующего стиля. Именно такую игру со ставкой на наших воспитанников и будет прививать команде новый главный тренер.

В качестве игрока выступал за «Флориду» (НХЛ), «Каролину» (АХЛ), «Нью Хэвен» (АХЛ), «ХВ-71» (Швеция), «Ильвес» (Финляндия), «Йокерит» (Финляндия), «Локомотив» (Ярославль), «Химик» (Воскресенск), «Ак Барс» (Казань), СКА (Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва), «Барыс» (Астана), «Динамо» (Минск).

С 2015 по 2018 годы — спортивный директор, помощник главного тренера ХК «Адмирал».