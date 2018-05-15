У ФК «Уфа» может появиться новый стадион

Генеральный директор ФК «Уфа» сообщил, что у клуба может появиться новая футбольная арена:

— Глава республики Рустэм Закиевич Хамитов поставил определенные задачи. И сейчас мы занимаемся тем, что ищем место для стадиона. Это место должно быть хорошее, стадион должен быть красивым, небольшим, компактным, современным. И он должен быть украшением города и республики. Продвижение по этой теме есть и это радует.

Напомним, на реконструированном стадионе «Нефтяник» уфимцы играют с августа 2015 года. Сейчас он вмещает немногим больше 15 тысяч любителей футбола, но по европейским меркам это довольно скромная арена.

