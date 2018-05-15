Глава Конституционного суда опроверг сообщения о своей отставке: «А слухами питается она»

Глава Конституционного суда Валерий Зорькин опроверг сообщения СМИ об уходе в отставку. Об этом он сообщил в кулуарах конференции «Конституция в эпоху глобальных перемен и задачи конституционного контроля».

«Нет, нет», — сказал Зорькин в ответ на вопрос об отставке, пишет РБК.

«А слухами питается она», — добавил он, перефразировав цитату из драмы Александра Пушкина «Борис Годунов» «А баснями питается она».

Ранее СМИ сообщили, что начальник государственно-правового управления президента Лариса Брычева может возглавить КС вместо Валерия Зорькина.