Начальник ГПУ президента Брычева может стать председателем Конституционного суда

Начальник государственно-правового управления президента Лариса Брычева может возглавить КС вместо Валерия Зорькина.



Покинуть нынешний пост и перейти на работу в Конституционный суд (КС) может и председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Для этого не придется отправлять в отставку действующих судей КС — несколько вакантных мест там есть.