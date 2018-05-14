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Начальник ГПУ президента Брычева может стать председателем Конституционного суда

10:45, 14.05.2018

Начальник государственно-правового управления президента Лариса Брычева может возглавить КС вместо Валерия Зорькина.

Покинуть нынешний пост и перейти на работу в Конституционный суд (КС) может и председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Для этого не придется отправлять в отставку действующих судей КС — несколько вакантных мест там есть.

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