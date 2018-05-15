«Уфа» отпустит Семака без вопросов, если он пойдет на повышение

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак накануне побывал на заседании Совета директоров ФК «Зенит». Этот факт прокомментировал генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов:

— Сергей Богданович — пока тренер «Уфы». Предложение может быть и завтра, и послезавтра. Но может же и не быть его. Семак недавно продлил контаракт с «Уфой» на два года. Но мы его отпустим, если поступит предложение от другого клуба. И здесь даже не важно, что в условиях его контракта есть пункт, что при уходе он может заплатить некоторую сумму компенсации. Это просто пункт. Это просто бизнес, определенная бизнес-модель поведения клуба. Семак — это будущее российского футбола, — отметил Газизов.

По итогам совета директоров «Зенита» стало известно, что список из пяти кандидатов на вакантный пост главного тренера команды сократился до трёх фамилий.

Прежде список из пяти кандидатов на пост главного тренера «Зенита» выглядел так: Маурицио Сарри («Наполи»), Паулу Фонсека («Шахтёр»), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины), Марсело Гальярдо («Ривер Плейт») и Сергей Семак («Уфа»).