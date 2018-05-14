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Суд приговорил к условным срокам двух фигурантов дела о хищениях в банке «Советский»

23:26, 14.05.2018
Суд приговорил к условным срокам двух фигурантов дела о хищениях в банке «Советский»
Фото: pixabay.com

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к условным срокам Андрея Кузнецова и Дмитрия Толстоухова, которые признались в хищениях денег из банка «Советский».

Кузнецову и Толстоухову суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов.

Ранее «Реальное время» разбиралось в ситуацией в «Советском». Аналитики считают, что эта история говорит о провале прежнего механизма работы с проблемными банками.

Происшествия
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