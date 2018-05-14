ЦБ спрогнозировал рост реальной заработной платы на 7—8% в 2018 году

Годовой темп прироста заработной платы в 2018 году составит в среднем 7—8%. Об этом говорится в выпуске информационно-аналитического комментария Центробанка «Экономика: факты, оценки, комментарии».

«По прогнозу, годовой темп прироста реальной заработной платы продолжит замедляться и составит 7—8% в среднем за 2018 год», — приводит текст документа RNS.

В ЦБ отметили, что «для полного подтверждения заложенного в основу прогноза Банка России предположения о разовом характере ускорения роста заработной платы в начале 2018 года необходимо получение подробной статистики рынка труда за апрель 2018 года».

Напомним, что в России с 1 мая в силу вступил закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) сравнялся с прожиточным минимумом, достигнув 11 163 рублей.