В России МРОТ сравнялся с прожиточным минимумом

В России с 1 мая в силу вступил закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) сравнялся с прожиточным минимумом, достигнув 11 163 рублей.

Таким образом, этой цифры достигнет зарплата почти у 4 млн работников, из которых около 1,6 млн человек заняты в бюджетной сфере, сообщили в Минтруда РФ.

Следующая индексация МРОТ запланирована с 1 января 2019 года, пишет ТАСС.



Напомним, что Госдума РФ в середине февраля приняла в третьем окончательном чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.

В апреле премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в бюджете денег на повышение МРОТ нет.