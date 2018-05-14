Для казанских пенсионеров устроят День жизнелюба

Фото: Давид Казанский

26 мая с 12.00 до 18.00 в казанском парке «Крылья Советов» впервые пройдет День жизнелюба. Он откроет летний сезон социального проекта для пенсионеров.

В рамках праздника запланированы концертная программа, выставка-ярмарка для любителей садоводства и декоративных изделий, а также мастер-классы по садоводству, декоративно-прикладному искусству, гончарному делу, танцам и художественному чтению. Отдельная специальная программа запланирована и для детей, рассказали в мэрии города на деловом понедельнике.

Проект «Жизнелюб» стартовал в Казани в декабре 2016 года. С начала 2018 года занятия в рамках клуба посетили 18 431 пенсионеров. Самыми популярными у пожилых горожан оказались занятия по танцам, вокалу, ЗОЖ и мобильному ликбезу.

Ранее «Реальное время» писало, что в Казани на проведение культурных мероприятий во время ЧМ-2018 потратят более 16 млн рублей.