В Казани на проведение культурных мероприятий во время ЧМ-2018 потратят более 16 млн рублей

МКУ «Дирекция по конкурентной политике и закупкам города Казани» объявило тендер на организацию и проведение культурных мероприятий во время чемпионата мира по футболу. На эти цели из городского бюджета выделили 16,1 млн рублей.

Так, будут организованы фестивали «Последняя миля» на у «Казань Арены», «Территория дружбы» на Кремлевской набережной, «Территория искусств» на улице Баумана, «Территория семьи» в парке Горького.

Также запланировано проведение мастер-классов и автограф-сессий от известных киберчемпионов сборной России.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 мая.

Ранее сообщалось, что к ЧМ-2018 в Казани откроется более 20 выставок.