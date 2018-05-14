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Владимир Никешкин 17 мая покинет пост главного следователя Удмуртии

13:13, 14.05.2018
Владимир Никешкин 17 мая покинет пост главного следователя Удмуртии
Фото: ru.wikipedia.org / Kolyablog

Владимир Никешкин 17 мая покинет пост руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Удмуртии. Об этом сам Никешкин рассказал «Комсомольской правде».

«По закону, пятилетний срок является предельным. А вообще, на этой должности я уже 10 лет и четыре месяца. Это связано с различными изменениями в структуре Следственного комитета. Поэтому все сроки я уже переработал, и мне предстоит ротация в другой регион», — рассказал Никешкин. Он также не исключил, что вернется в республику через несколько лет.

На какую должность перейдет Владимир Никешкин и кто его заменит в Удмуртии — пока неизвестно.

Ранее президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности прокурора Удмуртии Сергея Панова. Его место занял заместитель Волжского межрегионального природоохранного прокурора Артем Николаев.

ОбществоВласть Удмуртия
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