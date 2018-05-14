Владимир Никешкин 17 мая покинет пост главного следователя Удмуртии

Владимир Никешкин 17 мая покинет пост руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Удмуртии. Об этом сам Никешкин рассказал «Комсомольской правде».

«По закону, пятилетний срок является предельным. А вообще, на этой должности я уже 10 лет и четыре месяца. Это связано с различными изменениями в структуре Следственного комитета. Поэтому все сроки я уже переработал, и мне предстоит ротация в другой регион», — рассказал Никешкин. Он также не исключил, что вернется в республику через несколько лет.

На какую должность перейдет Владимир Никешкин и кто его заменит в Удмуртии — пока неизвестно.

Ранее президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности прокурора Удмуртии Сергея Панова. Его место занял заместитель Волжского межрегионального природоохранного прокурора Артем Николаев.