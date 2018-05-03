СМИ: Алексей Кудрин может войти в администрацию президента РФ

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин может получить пост представителя президента по международному сотрудничеству в сфере экономики. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Financial Times.

«Самый вероятный сценарий состоит в том, что Кудрин получит место в администрации президента. Его должность будет обозначена как представитель президента по вопросам международного экономического сотрудничества», — рассказал источник FT.

По словам экономиста Евгения Гонтмахера, назначение Кудрина на эту должность будет означать готовность к переменам во внешней политике России, так как он является единственным представителем российской власти, которому на Западе доверяют и с которым станут вести диалог.

Ранее СМИ сообщили, что Игорь Шувалов покинет пост первого вице-премьера РФ.