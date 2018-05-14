В Московском районе произошел пожар

Утром на территории Московского района произошел пожар. Как выяснило «Реальное время», ЧП случилось за пределами территории ПАО «Казаньоргсинтез» и ТЭЦ-3. Как пояснили в пресс-службе предприятия, все заводы ПАО «Казаньоргсинтез» работают в штатном режиме. В ГУ МЧС по РТ подтвердили, что пожар не связан с объектами ПАО «Казаньоргсинтез».

В ГУ МЧС по РТ сообщили, что в Казани по улице Автосервисная горят емкости с краской на площадке в районе ЖБИ-3. Площадь пожара порядка 100 кв. метров.