В Казани горит завод ЖБИ-3, дым виден с площади Свободы

В Казани по улице Автосервисная горят емкости с краской на площадке в районе ЖБИ-3. Площадь пожара порядка 100 кв. метров.

«Объявлен 4-й номер вызова. Горят емкости с краской на площадке в районе бывшего производства ЖБИ-3 (ориентир — ул. Автосервисная, 7)», — сообщили в МЧС.



Вызов №4 означает, что сообщение о пожаре подтверждено. При этом обстановка сложная, запрошены дополнительные силы.

Также в МЧС сообщили, что пострадавших в результате пожара нет.

Пресс-секретарь президента РТ Рустама Минниханова заявил, что дым виден с площади Свободы.