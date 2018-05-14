Хоккеисты сборной России вышли в 1/4 финала ЧМ благодаря победе шведов над швейцарцами

Сборная России по хоккею гарантировала себе участие в 1/4 финала чемпионата мира в Дании после победы команды Швеции над сборной Швейцарии в матче группового этапа турнира.

Встреча соперников россиян по группе A, прошедшая в Копенгагене, завершилась со счетом 5:3 (2:0, 1:1, 2:2) в пользу шведов.



Таким образом, независимо от результатов матчей с командами Словакии и Швеции, россияне не опустятся ниже четвертой строчки турнирной таблицы группы А и сыграют в четвертьфинале ЧМ.

Вместе с тем сборная России сохраняет шансы на победу в группе. Для этого хоккеистам необходимо выиграть два оставшихся матча, один из которых в основное время.

Ранее сборная России обыграла Швейцарию со счетом 4:3 в пятом матче ЧМ по хоккею.