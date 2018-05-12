Сборная России обыграла Швейцарию со счетом 4:3 на ЧМ по хоккею

Сборная России обыграла Швейцарию в пятом матче чемпионата мира по хоккею в Дании.

Встреча прошла в Копенгагене на «Роял Арене» и завершилась со счетом 4:3 в пользу россиян.



В составе сборной России шайбы забросили Кирилл Капризов (23-я минута), Евгений Дадонов (28-я), Никита Нестеров (40-я) и Михаил Григоренко (57-я). У команды Швейцарии результативными бросками отметились Рамон Унтерстандер (28-я), Свен Андригетто (52-я) и Гаэтан Хаас (59-я).

После пяти сыгранных матчей Россия занимает второе место в группе (13 очков), уступая Швеции (14 очков). Швейцария идет на четвертой позиции (9 очков).

Напомним, что в прошлом матче сборная России в овертайме уступила Чехии со счетом 3:4.