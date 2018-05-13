В Москве на митинге «За свободный интернет» задержали более 20 человек

Сотрудники правоохранительных органов задержали до 30 человек на митинге «За свободный интернет», который проходит на проспекте Сахарова в Москве. Об этом сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.



«Буквально несколько минут назад задержали людей, человек 25 — 30, представителей «Левого фронта», анархистов, других организаций», — рассказал заявил Удальцов «Интерфаксу».



По его словам, задержанных вывели за ограждения и посадили в автобусы.

Он уточнил, что претензии полиции состоят в том, что активисты произносили политические лозунги, которые не соответствуют тематике митинга.

По данным полиции, в митинге «За свободный интернет» приняли участие около тысячи человек.

Напомним, что в митинге против блокировки Telegram, который состоялся в Москве 30 апреля, приняли участие около 7,5 тысячи человек.