Около 7,5 тысячи человек приняли участие в митинг против блокировки Telegram

Митинг против блокировки мессенджера Telegram на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы завершился, в нем приняли участие 7500 человек.

«На проспекте Академика Сахарова завершилось согласованное властями города Москвы публичное мероприятие. В нем приняло участие 7500 человек», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Москве.



Ранее сообщалось, что на митинг в Москве уже к 14.15 по мск. собрались более 4,8 тысячи человек. Сам основатель мессенджера Павел Дуров накануне на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал сообщение о поддержке акции.