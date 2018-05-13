Американские СМИ: США не отстают от России и Китая в разработке гиперзвукового оружия

Эксперты сравнили гиперзвуковое оружие трех стран: США, Китая и России и пришли к выводу, что США сфокусировались на создании неядерных ракет, передает CNBC.

«США не следует сравнивать с другими двумя странами, потому что у него другая цель, когда речь заходит о разработке высокоскоростных ракет, известных как гиперзвуковое оружие, утверждают специалисты отрасли»,— сообщил телеканал.

Поводом для подобных высказываний послужили комментарии официальных лиц США по обороне, что Вашингтон отстает в разработке гиперзвукового оружия.



Ранее стало известно, что Министерство обороны США заключило с компанией Lockheed Martin контракт на создание прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты. Речь идет о разработке ракеты, которой будут оснащаться самолеты ВВС США. Пентагон готов выделить компании 928 млн долларов.