СМИ рассказали о разработке в США гиперзвукового оружия

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Министерство обороны США заключило с компанией Lockheed Martin контракт на создание прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты.



Речь идет о разработке ракеты, которой будут оснащаться самолеты ВВС США. Пентагон готов выделить компании 928 млн долларов. При этом сроки контракта не сообщаются, передает «РИА Новости».

Как сообщила представитель военного ведомства Энн Стефанек, проект является одной из двух мер Пентагона по созданию гиперзвукового оружия. Другая программа — совместный проект ВВС США и Управления перспективных исследовательских проектов министерства обороны (DARPA), в рамках которого прототип гиперзвукового оружия должен быть разработан к 2023 году.

Ранее Министерство обороны РФ заключило контракт на серийное производство новейшего гиперзвукового стратегического комплекса «Авангард».



Впервые о ракетном комплексе «Авангард» с крылатым маневрирующим блоком сообщил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию 1 марта.