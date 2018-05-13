КАМАЗ увеличил продажи в России в первом квартале на 7,8%

ПАО «КАМАЗ» увеличило продажи в России за первый квартал 2018 года на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сказано в ежеквартальном отчете компании.

За январь — март 2018 года в России было реализовано 6,2 тысячи автомобилей.

При этом средняя численность сотрудников КАМАЗа снизилась на конец квартала на 4,5% по сравнению с январем — мартом 2017 года и составила 31,448 тыс. человек.

Всего с начала года с конвейера предприятия сошло 11 172 грузовых автомобиля, что на 7% больше, чем за тот же период 2017 года.



При этом по итогам I квартала 2018 года ПАО «КАМАЗ» получило чистый убыток по РСБУ в размере 214,9 млн рублей против 34,4 млн рублей чистой прибыли годом ранее.