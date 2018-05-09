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КАМАЗ в апреле увеличил производство на 8%

21:55, 09.05.2018
КАМАЗ в апреле увеличил производство на 8%
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ПАО «КАМАЗ» в апреле увеличило производство на 8%, выпустив 3 392 машинокомплекта. Об этом сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Всего с начала года с конвейера предприятия сошло 11 172 грузовых автомобиля, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В апреле отгружено запчастей на сумму 2,08 млрд рублей, за 4 месяца 2018 года — на 7,13 млрд рублей.

Напомним, что в 2017 году на внутренних и внешних рынках проданы 38 192 грузовика, что на 11% больше по сравнению с 2016 годом. При этом доля ПАО «КАМАЗ» на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн по итогам 2017 года составила 45%.

АналитикаПромышленностьМашиностроение Татарстан
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