Чистый убыток КАМАЗа по РСБУ в I квартале составил 214,9 млн рублей

По итогам I квартала 2018 года ПАО «КАМАЗ» получило чистый убыток по РСБУ в размере 214,9 млн рублей против 34,4 млн рублей чистой прибыли годом ранее.

Выручка составила 27,3 млрд рублей — на 3,4% больше, чем годом ранее.

Прибыль от продаж составила до 155,1 млн рублей. Убыток до налогообложения вырос до 220 млн рублей против 177,5 млн рублей прибыли в 2017 году, сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Ранее «Реальное время» писало, что по итогам 2017 года чистая прибыль ПАО «КАМАЗ» по РСБУ составила 3 млрд рублей, что в 2,5 раза больше по сравнению с 2016 годом.