В Армении сформировано новое правительство

Президент Армении Армен Саркисян назначил всех министров в составе нового правительства. Соответствующие документы опубликованы на сайте президента.



Бывший министр охраны природы Арцвик Минасян назначен министром экономического развития и инвестиций. Атом Джанджугазян назначен министром финансов, член оппозиционной фракции «Елк» Мане Тандилян назначена министром труда и по социальным вопросам. Другой член «Елк», Артак Зейналян, назначен министром юстиции.

Министром образования и науки стал Араик Арутюнян, министром здравоохранения назначен Армен Торосян. Артур Хачатрян стал министром сельского хозяйства, Левон Варданян назначен министром спорта и по делам молодежи, бывший глава Министерства спорта Грачья Ростомян возглавил МЧС.

Министром энергетических инфраструктур и природных ресурсов назначен Артур Григорян, министром культуры — Лилит Макунц, министром охраны природы назначен Эрик Григорян, министром транспорта, связи и информационных технологий стал Ашот Акопян.

Министром диаспоры назначен Мхитар Айрапетян, а Сурен Папикян стал министром территориального управления и развития. Министром иностранных дел стал представитель Армении при ООН Зограб Мнацаканян, исполняющий обязанности главы МЧС Давид Тоноян стал министром обороны.

Ранее лидер оппозиционного движения «Елк» Никол Пашинян был избран премьер-министром Армении на специальном заседании парламента страны.