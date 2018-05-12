«Синтез» уступил волгоградскому «Спартаку» и продолжит борьбу за третье место

Казанский «Синтез» уступил команде «Спартак-Волгоград» во втором матче плей-офф чемпионата России по водному поло сезона 2017/2018.

Полуфинальная встреча завершилась со счетом 9:6. В первом матче полуфинала «Синтез» дома уступил со счетом 7:9.

Теперь казанцы продолжат борьбу уже за 3 место чемпионата России. «Спартак-Волгоград» вышел в финал, где встретится с победителем пары «Динамо» (Москва) — Штурм (Московская область). В первом матче полуфинала победу праздновало «Динамо».

Напомним, что 2 мая казанский «Синтез» обыграл дома «Спартак-Волгоград» и стал обладателем Суперкубка России по водному поло.