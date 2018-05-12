СМИ: ВМФ России до 2027 года получит подводные атомные беспилотники «Посейдон»

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Беспилотные подводные аппараты «Посейдон», оснащенные атомной энергетической установкой, поступят в ВМФ России до 2027 года в рамках госпрограммы.

В состав «Посейдона» включат несколько скоростных глубоководных торпед с ядерной энергетической установкой. Их носителем станет строящаяся на «Севмаше» атомная подводная лодка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.



Ранее стало известно, что ВМФ России получит в 2018 году две модернизированные атомные подводные лодки. Первая — модернизированный «Ясень», вторая — модернизированный «Борей.