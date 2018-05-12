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Турция и Азербайджан запустят газопровод в обход России 12 июня

10:16, 12.05.2018
Турция и Азербайджан запустят газопровод в обход России 12 июня
Фото: pixabay.com

Трансанатолийский газопровод (TANAP) запустят в эксплуатацию 12 июня, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак, пишет газета Hurriyet.

Отмечается, что в церемонии открытия примут участие президенты Турции и Азербайджана Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев. TANAP вместе с другим газопроводом — Трансадриатическим (TAP) — является частью проекта «Южный газовый коридор».

Изначально газопровод планировалось построить к 2019 году. По нему будут поставлять 6 млрд кубометров газа в Турцию и 10 млрд кубометров в Европу. Строительство стартовало в марте 2015 года.

ПромышленностьЭнергетика
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