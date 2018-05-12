CAS дисквалифицировал четырех российских легкоатлеток за допинг

Четыре российские легкоатлетки временно дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Чемпионка Олимпийских игр 2004 года в Афинах в прыжках в высоту Елена Слесаренко дисквалифицирована на 4 года. В ее пробе был обнаружен запрещенный препарат туринабол. Аннулированию подлежат результаты, показанные спортсменкой в период с 23 августа 2008 года по 22 августа 2012 года



Помимо Слесаренко, CAS признал виновными в нарушениях допингового характера трех российских бегуний — Екатерину Волкову, Ксению Агафонову и Елизавету Гречишникову. Они, как и Слесаренко, были уличены в употреблении туринабола и получили двухлетние дисквалификации.

Ранее стало известно, что Всемирная федерация керлинга (WCF) потребовала 4 лет дисквалификации для российского керлингиста Александра Крушельницкого, уличенного в употреблении мельдония.