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CAS дисквалифицировал четырех российских легкоатлеток за допинг

02:33, 12.05.2018
CAS дисквалифицировал четырех российских легкоатлеток за допинг
Фото: ru.wikipedia.org / Fanny Schertzer

Четыре российские легкоатлетки временно дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Чемпионка Олимпийских игр 2004 года в Афинах в прыжках в высоту Елена Слесаренко дисквалифицирована на 4 года. В ее пробе был обнаружен запрещенный препарат туринабол. Аннулированию подлежат результаты, показанные спортсменкой в период с 23 августа 2008 года по 22 августа 2012 года

Помимо Слесаренко, CAS признал виновными в нарушениях допингового характера трех российских бегуний — Екатерину Волкову, Ксению Агафонову и Елизавету Гречишникову. Они, как и Слесаренко, были уличены в употреблении туринабола и получили двухлетние дисквалификации.

Ранее стало известно, что Всемирная федерация керлинга (WCF) потребовала 4 лет дисквалификации для российского керлингиста Александра Крушельницкого, уличенного в употреблении мельдония.

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