РФС не выдал «Амкару», «Тосно» и «Ростову» лицензии на следующий сезон

Комиссия Российского футбольного союза (РФС) отказала пермскому «Амкару», «Тосно» из Ленинградской области и «Ростову» в выдаче лицензии, необходимой для участия в соревнованиях под эгидой РФС. Об этом сообщается на сайте футбольного союза.

Решение было принято «в связи с невыполнением ими обязательных критериев». «Ростову» также было отказано в выдаче лицензии УЕФА на спортивный сезон 2018/19.

«В конце мая запланировано заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования, где будут рассмотрены поступившие жалобы. РФС надеется, что все недостатки данных футбольных клубов будут устранены к этому времени, и готов всячески помогать вышеуказанным клубам в решении возникающих проблем», — отметили в РФС.



Напомним, что несколько дней назад «Тосно» впервые стал обладателем Кубка России по футболу, обыграв со счетом 2:1 курский «Авангард». При этом клуб может вылететь из РФПЛ по итогам этого сезона.