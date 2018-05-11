Президент Армении назначил трех новых министров
Президент Армении Армен Саркисян по предложению премьера Никола Пашиняна назначил трех новых членов правительства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Министром территориального управления и развития назначен Сурен Папикян, министром образования и науки Араик Арутюнян, министром диаспоры Мхитар Айрапетян», — приводит текст сообщения «РИА Новости».
Ранее президент назначил первым вице-премьером Арарата Мирзояна, вице-премьером стал пресс-секретарь партии «Гражданский договор» Тигран Авинян, министром обороны — бывший глава МЧС Давид Тоноян.
Ранее лидер оппозиционного движения «Елк» Никол Пашинян был избран премьер-министром Армении на специальном заседании парламента страны. Его поддержали 59 депутатов, против проголосовали 42.ОбществоВласть
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