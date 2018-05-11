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Руслан Камболов: «Очень рад, что оказался в расширенном списке сборной России»

20:11, 11.05.2018
Руслан Камболов: «Очень рад, что оказался в расширенном списке сборной России»
Фото: rubin-kazan.ru

Защитник «Рубина» Руслан Камболов поделился мнением о своем включении в расширенный список сборной России на ЧМ-2018.

«Очень рад, что оказался в расширенном списке сборной России. Рад за партнеров по команде Сослана Джанаева, Федора Кудряшова, Владимира Граната. Это большая честь и огромная ответственность. Будем работать и стараться попасть в окончательный список. Все в наших силах», — сказал Камболов РИА Новости.

Расширенный состав сборной России был объявлен сегодня. Кроме Камболова, в него также вошли голкипер «Рубина» Сослан Джанаев и защитники Федор Кудряшов и Владимир Гранат.

СпортФутбол Татарстан
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