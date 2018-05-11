СМИ: новым министром образования РФ может стать глава центра «Сириус» Елена Шмелева

На пост министра образования РФ в составе нового кабмина рассматривается кандидатура руководителя центра «Сириус» Елены Шмелевой. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на первого замглавы профильного комитета Олега Смолина.

По его словам, на должность министра образования России также претендует и. о. главы ведомства Ольга Васильева.

Вместе с тем Минобрнауки планируют разделить на Министерство образования и Министерство науки. Последнему перейдут функции Федерального агентства научных организаций (ФАНО), которое будет ликвидировано, пояснил Смолин.

Ранее СМИ сообщили, что Лейла Фазлеева претендует на пост министра образования России. Позднее вице-премьер Татарстана эту информацию опровергла.

