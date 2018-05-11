У ФК «Оренбург» будет стадион на 12 тысяч зрителей

Вместимость стадиона ФК «Оренбург» будет увеличена до 12 тысяч мест, сообщает пресс-служба «горожан».

«Оренбург» проводит домашние матчи в поселке Ростоши на стадионе «Газовик», который вмещает 7 500 зрителей.

— Буквально позавчера у меня была встреча с руководством «Оренбурга». Нам прислали макет трибуны. Будет шикарный футбольный стадион. Вместимость увеличится до 12 тысяч зрителей, — сказал президент российской футбольной Премьер-лиги Сергей Прядкин.

На данный момент разработан проект, сроки финансирования и строительства уточняются.

Напомним, ФК «Оренбург» вместе с самарскими «Крыльями Советов» досрочно вышли в РФПЛ за тур до окончания первенства ФНЛ.

