ФК «Оренбург» вышел в РФПЛ
Футбольный клуб «Оренбург» вышел в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ).
Об этом стало известно после матча между красноярским «Енисеем» с ярославским «Шинником», который закончился со счётом 2:2.
Как сообщает RT, за тур до конца ФНЛ «Оренбург» занимает первое место в турнирной таблице и на пять очков отрывается от «Енисея», который занимает третью строчку.
Таким образом, «Оренбург» спустя год возвращается в высший дивизион.
Накануне «Локомотив» стал чемпионом России по футболу впервые за 14 лет.СпортФутбол
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