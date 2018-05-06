ФК «Оренбург» вышел в РФПЛ

Футбольный клуб «Оренбург» вышел в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ).



Об этом стало известно после матча между красноярским «Енисеем» с ярославским «Шинником», который закончился со счётом 2:2.

Как сообщает RT, за тур до конца ФНЛ «Оренбург» занимает первое место в турнирной таблице и на пять очков отрывается от «Енисея», который занимает третью строчку.

Таким образом, «Оренбург» спустя год возвращается в высший дивизион.

Накануне «Локомотив» стал чемпионом России по футболу впервые за 14 лет.