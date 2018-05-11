Российский стронгмен Эльбрус Нигматуллин гордится своим дедом

Известный российский силач, стронгмен Эльбрус Нигматуллин в День Победы вспомнил своего деда, который для него является примером мужества.



«У моего деда Нигматуллина Ялала было много орденов и медалей за Великую Отечественную войну. И одна из них медаль за отвагу. При отражении контратаки противника 16 февраля 1945 года на плацдарм западного берега реки Одер огнём из личного оружия уничтожил 7 немецких солдат и вынес с поля боя тяжело раненого командира взвода старшего лейтенанта Матаева», — написал он на своей странице в социальных сетях.

Написанное он сопроводил фотографиями с медалью деда.



Напомним, завтра, 12 мая, в Уфе на площади перед Гостиным двором состоится всероссийский турнир силачей «Батыр Башкортостана», в котором Эльбрус Нигматуллин является организатором и соведущим.

