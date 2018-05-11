Минфин РФ предложил докапитализировать «Промсвязьбанк» на 5 миллиардов рублей

Минфин России предложил в 2018 году внести в уставный капитал «Промсвязьбанка», проходящего процедуру санации, 5 млрд рублей.

Кроме того, в проекте предусмотрена докапитализация «Россельхозбанка» в размере 5 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект.

Напомним, в апреле заместитель председателя Банка России Василий Поздышев заявил о необходимости дополнительной докапитализации «Промсвязьбанка» на 130 млрд рублей. Уже тогда на докапитализацию банка понадобилось 113,4 млрд рублей.