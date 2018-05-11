Азамат Засеев: «В прошлом сезоне были седьмыми, в этом хотим быть шестыми»

Полузащитник ФК «Уфа» Азамат Засеев в эксклюзивном интервью «Реальному времени» рассказал о желании команды выйти в Лигу Европы.

«Глядя на таблицу, понимаешь, что выше шестого не прыгнуть (улыбается). И ниже, естественно, уже не хочется, ведь с каждым годом хочется улучшать результат. В прошлом сезоне были седьмыми, в этом хотим быть шестыми. Если получится выйти в Европу и сыграть с условными «Арсеналом» или «Миланом», мы, конечно же, будем не против. Представляешь, если на «Нефтяник» приедет «Атлетико» (Мадрид) — вот это будет битва!», — сказал Засеев в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

Напомним, ранее уфимский клуб сыграл в ничью с казанским «Рубином». Последний матч сезона пройдет 13 мая, где «Уфа» примет обладателя Кубка России «Тосно».